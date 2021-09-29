Буряк вперше очолив місто у 2015 році, у жовтні 2020 його переобрали на другий термін. Повноваження міського голови припинили достроково.

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54-річний політик пояснив, що переніс кілька операцій й лікувався упродовж тривалого часу. Медики порадили йому більше дбати про здоров'я. Саме це спонукало його задуматися про відставку. Втім, колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що причина інша – нібито конфлікт з більшістю у міській раді.

Зверніть увагу! Міська рада Запоріжжя не збиралися вже тривалий час. Втім, аби розглянути звільнення Буряка, засідання скликали позачергово. Депутати провели таємне голосування.

Як голосували за відставку Буряка:

45 депутатів підтримали рішення;

2 висловилися проти;

утрималися від голосування – 3.

Обов'язки Буряка виконуватиме Куртєв

Згідно з рішенням депутатів, повноваження міського голови поки що виконуватиме секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він робитиме це, доки на позачергових виборах містяни не оберуть нового мера або ж до відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах.

Що відомо про Володимира Буряка

Джерело: 24 канал