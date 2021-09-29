Втім, іти з політики мер Запоріжжя наразі не збирається. Про своє рішення Буряк повідомив у фейсбуці.

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"Їхати з міста не збираюся"

Мер Запоріжжя відзначив: мав три операції і тривалий час лікувався. Лікарі, за його словами, радять подбати про себе. Відтак він вирішив скласти повноваження міського голови.

Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще декілька обстежень,

– написав Буряк.

Володимир Буряк зауважив, що із Запоріжжя він не виїжджатиме, а з політики – не йтиме. Мовляв, продовжуватиме справу своєї партії "Єднання".

Водночас екснардеп Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі написав, що пояснення Буряка – неправдиве. Начебто, за його інформацією, справжня причина відставки – конфлікт з більшістю в міській раді. Серед підстав те, що сесії міськради не збиралися вже тривалий час.

Нагадаємо, що на початку серпня Володимир Буряк вийшов на мітинг за свою ж підтримку. Втім, як повідомляють ЗМІ, замість очікуваних прихильників діяльності мера, прийшли її противники. Запорожці принесли з собою плакати "Буряк, Запоріжжя не твій гаманець", "Буряк, поверни крісла депутатам", "Буряк, вистачить грабувати народ".

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