Впрочем, уходить с политики мэр Запорожья пока не собирается. О своем решении Буряк сообщил в фейсбуке.
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"Уезжать из города не собираюсь"
Мэр Запорожья отметил: было три операции и длительное время лечился. Врачи, по его словам, советуют позаботиться о себе. Поэтому он решил сложить полномочия городского головы.
Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований,
– написал Буряк.
Владимир Буряк отметил, что из Запорожья он не будет выезжать, а с политики – не уйдет. Мол, будет продолжать дело своей партии "Единение".
В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале написал, что объяснение Буряка – ложное. Якобы, по его информации, настоящая причина отставки – конфликт с большинством в городском совете. Среди оснований то, что сессии горсовета не собирались уже длительное время.
Что известно о Владимире Буряке
Источник: 24 канал
- Ему 56 лет, он родился в Куриловке на Днепропетровщине.
- Буряк часть своей жизни проработал на единственном предприятии – промышленном гиганте "Запорожсталь". Начинал в конце 1980-х – рядовым инженером, впоследствии стал старшим мастером и дорос до заместителя начальника цеха.
- В 1999 году он становится заместителем директора по производству, а в 2005 – директором по производству.
- Стал мэром Запорожья в 2015 году. Тогда 30% избирателей отдали свои голоса за него в первом туре и более 55% во втором. Ближайший оппонент – кандидат от БПП Николай Фролов набрал 39,4%.
- Был кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционного блока" на парламентских выборах 2019 года, № 8 в списке.
- 25 октября 2020 года Буряка второй раз избрали мэром Запорожья в первом туре. Он получил 59,9% голосов.