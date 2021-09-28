В 2019 году инспектор получил материалы о нарушении предприятием правил перемещения товаров через таможенную границу. Таможенник по данному факту составил административный протокол.

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Инспектор не направил протокол в суд в необходимый срок

Документ он должен был направить в суд в течение 6 месяцев. Однако инспектор обратился в суд с опозданием, именно поэтому дело закрыли. Из-за халатности запорожского таможенника предприниматель избежал ответственности. Государству был нанесен ущерб на 42 миллиона гривен

Таможеннику грозит до 5 лет лишения свободы

Государственному инспектору сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также наказание, по решению суда, может предусматривать штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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