В 2019 году инспектор получил материалы о нарушении предприятием правил перемещения товаров через таможенную границу. Таможенник по данному факту составил административный протокол.
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Инспектор не направил протокол в суд в необходимый срок
Документ он должен был направить в суд в течение 6 месяцев. Однако инспектор обратился в суд с опозданием, именно поэтому дело закрыли. Из-за халатности запорожского таможенника предприниматель избежал ответственности. Государству был нанесен ущерб на 42 миллиона гривен
Таможеннику грозит до 5 лет лишения свободы
Государственному инспектору сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также наказание, по решению суда, может предусматривать штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Коротко о последних резонансных делах на таможне:
- На Ровненщине работников одного из таможенных постов разоблачили на коррупционной схеме. Они систематически занижали стоимость растаможки авто.
- Львовские таможенники задержали трех женщин, в багаже которых была контрабандная одежда – на четверть миллиона гривен.
- А в августе на Киевской таможне задержали багаж с семенами конопли, которое волынянин планировал отправить в разные концы мира.
- В июле сотрудники ГБР задержали волынского таможенника, в его машине было 700 тысяч долларов. Семья задержанного скупала элитное жилье во Львове.