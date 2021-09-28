У 2019 році інспектор отримав матеріали щодо порушення підприємством правил переміщення товарів через митний кордон. Митник за цим фактом склав адміністративний протокол.
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Інспектор не направив протокол до суду у необхідний термін
Документ він мав направити до суду протягом 6 місяців. Проте інспектор звернувся до суду з запізненням, саме тому справу закрили. Через халатність запорізького митника підприємець уникнув відповідальності. Державі було завдано збитків на 42 мільйони гривень
Митнику загрожує до 5 років позбавлення волі
Державному інспектору повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За це йому загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також покарання, за рішенням суду, може передбачати штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Коротко про останні резонансні справи на митниці:
- На Рівненщині працівників одного з митних постів викрили на корупційній схемі. Вони систематично занижували вартість розмитнення авто.
- Львівські митники затримали трьох жінок, у багажі яких був контрабандний одяг – на чверть мільйона гривень.
- А у серпні на Київській митниці затримали багаж з насінням коноплі, яке волинянин планував у різні кінці світу.
- У липні співробітники ДБР затримали волинського митника, у його автівці було 700 тисяч доларів. Родина затриманого скуповувала елітне житло у Львові.