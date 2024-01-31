Чи є неявка в ТЦК порушенням: уряд пропонує зміни до мобілізації в Україні

Уряд України пропонує нові норми до мобілізаційного процесу. Зокрема, визначає поважні причини неявки військовозобов'язаних до центрів комплектування.

Оновлений законопроєкт, внесений до Верховної Ради 30 січня, передбачає не лише покарання за ігнорування повісток, але й визнає обставини, що звільняють від відповідальності. 24 Канал деталізує потенційні нововведення, які можуть вплинути на процес мобілізації.

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Поважні причини для неявки

Згідно з текстом ініціативи, військовозобов'язані зможуть уникнути відповідальності за неявку в територіальний центр комплектування лише тоді, коли нададуть документальне підтвердження поважних причин. Власне, до таких причин належать:

стихійні лиха;

особиста хвороба;

дії країни-агресора;

смерть близьких родичів.

У разі неявки без поважної причини військовозобов'язаний спочатку отримає спеціальну вимогу від ТЦК, а далі справу можуть уже й передати до суду. Вимогу мають право надсилати як і поштою, так і через електронний кабінет.

Потенційне оновлення законодавства разом з тим стосуватиметься категорій осіб, які не підлягають мобілізації, а також дозволятиме мобілізацію працівників правоохоронних органів. За законопроєкт мають скоро проголосувати у першому читанні, не виключено, що уже 6 лютого 2024 року . Про це говорив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Контекст: що потрібно знати