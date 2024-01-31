Является ли неявка в ТЦК нарушением: правительство предлагает изменения к мобилизации в Украине

Правительство Украины предлагает новые нормы к мобилизационному процессу. В частности, определяет уважительные причины неявки военнообязанных в центры комплектования.

Обновленный законопроект, внесенный в Верховную Раду 30 января, предусматривает не только наказание за игнорирование повесток, но и признает обстоятельства, освобождающие от ответственности. 24 Канал детализирует потенциальные нововведения, которые могут повлиять на процесс мобилизации.

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Уважительные причины для неявки

Согласно тексту инициативы военнообязанные смогут избежать ответственности за неявку в территориальный центр комплектования только тогда, когда предоставят документальное подтверждение уважительных причин. Собственно, к таким причинам относятся:

стихийные бедствия;

личная болезнь;

действия страны-агрессора;

смерть близких родственников.

В случае неявки без уважительной причины военнообязанный сначала получит специальное требование от ТЦК, а дальше дело могут уже передать в суд. Требование вправе направлять как по почте, так и через электронный кабинет.

Потенциальное обновление законодательства вместе с тем будет касаться категорий лиц, не подлежащих мобилизации, а также позволит мобилизацию работников правоохранительных органов. За законопроект должны скоро проголосовать в первом чтении, не исключено, что уже 6 февраля 2024 года

. Об этом говорил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Контекст: что нужно знать