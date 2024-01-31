Является ли неявка в ТЦК нарушением: правительство предлагает изменения к мобилизации в Украине
Правительство Украины предлагает новые нормы к мобилизационному процессу. В частности, определяет уважительные причины неявки военнообязанных в центры комплектования.
Обновленный законопроект, внесенный в Верховную Раду 30 января, предусматривает не только наказание за игнорирование повесток, но и признает обстоятельства, освобождающие от ответственности. 24 Канал детализирует потенциальные нововведения, которые могут повлиять на процесс мобилизации.
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Уважительные причины для неявки
Согласно тексту инициативы военнообязанные смогут избежать ответственности за неявку в территориальный центр комплектования только тогда, когда предоставят документальное подтверждение уважительных причин. Собственно, к таким причинам относятся:
- стихийные бедствия;
- личная болезнь;
- действия страны-агрессора;
- смерть близких родственников.
В случае неявки без уважительной причины военнообязанный сначала получит специальное требование от ТЦК, а дальше дело могут уже передать в суд. Требование вправе направлять как по почте, так и через электронный кабинет.Обратите внимание! Потенциальное обновление законодательства вместе с тем будет касаться категорий лиц, не подлежащих мобилизации, а также позволит мобилизацию работников правоохранительных органов. За законопроект должны скоро проголосовать в первом чтении, не исключено, что уже 6 февраля 2024 года
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Контекст: что нужно знать
- Кабмин внес в украинский парламент обновленный и доработанный законопроект по изменениям в мобилизации. Старая версия документа, внесенная 25 декабря 2023 года, была раскритикована обществом и экспертами. Среди прочего говорили об ее антиконституционности и антидемократичности.
- Усовершенствованная инициатива, в частности, предусматривает наказание и ограничение прав лиц только через суд. Конечно, только в случае игнорирования ими повесток. В то же время, обязательным перед началом судебного процесса является получение военнообязанными требования от ТЦК.
- Кроме того, правительство определило категории лиц, которые не будут подлежать мобилизации согласно обновленной версии законопроекта, а также предложили разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов. Кстати недавно в Нацполиции заявляли, что готовы к мобилизации.