ОАСК зупинив припис НАЗК про звільнення Вітренка з "Нафтогазу"

Скандальний ОАСК зупинив дію припису НАЗК до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Це рішення тимчасове. Наразі судді розглядатимуть справу.

Чому суд зупинив припис НАЗК

З відповідним позовом в Окружний адміністративний суд Києва звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 17 червня служителі Феміди схвалили його.

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Водночас у суді наголосили, що припинення припису не вирішує публічно-правову суперечку по суті. Це – вимушений крок. Не зупинення припису може призвести до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з викликом сторін. Судове засідання призначили на 29 червня.

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