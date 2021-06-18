ОАСК остановил предписание НАПК об увольнении Витренко из "Нафтогаза"

Скандальный ОАСК остановил действие предписания НАПК к Кабмину с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Это решение временное. Сейчас судьи будут рассматривать дело.

Почему суд остановил предписание НАПК

С соответствующим иском в Окружной административный суд Киева обратился премьер-министр Денис Шмыгаль. 17 июня служители Фемиды приняли его.

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В то же время в суде отметили, что прекращение предписания не решает публично-правовой спор по существу. Это – вынужденный шаг. Не остановка предписания может привести к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Не могу единолично отменить назначение Витренко, – Шмигаль

На ситуацию уже отреагировал Шмыгаль. Премьер заявил, что НАПК фактически требовало, чтобы он нарушил закон. Именно поэтому чиновник обратился в суд – чтобы отменить противоправное предписание.

Премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции и закона,

– заявил чиновник.

Он добавил, что, согласно закону, НАПК должно обращаться в суд для отмены контракта.

Что этому предшествовало

НАПК требует уволить Витренко

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что решение о назначении Витренко председателем правления компании – незаконное. Контракт с политиком следует аннулировать, ведь он нарушает закон "О предотвращении коррупции".

Все потому, что чиновник, когда занимал должность заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года часто готовил решения относительно деятельности "Нафтогаза". Однако закон запрещает служащим, которых уволили с публичной службы руководить организациями, на которые они могли влиять. Для этого должно пройти не менее года.

Шмыгаль обжаловал предписание

Однако Шмыгаль решил обжаловать предписание НАПК и обратился в ОАСК, чтобы тот признал его противоправным.