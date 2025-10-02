У четвер, 2 жовтня, Україна та Росія провели новий обмін 205 на 205. У мережі показали відео емоцій жінки, син якої повернувся після більш як трьох років у полоні.

Як матір реагує на звільнення з полону сина?

Матір захисника Катерина Білоус розповіла, що коли побачила повідомлення про звільнення сина, спочатку навіть не хотіла навіть відкривати Дію, якби не наврочити.

38-річний Білоус Андрій пробув у неволі 3 роки і 5 місяців. Потрапив у полон у 2022 році на Донецькому напрямку. Востаннє матір спілкувалася з ним, коли той був в Оленівській колонії – ще до трагедії. Потім Андрія перевезли до Свердловської колонії, а звідти у грудні 2024 року етапували у невідомому напрямку.

Журналісти запитали жінку, що вона скаже своєму сину, коли вперше побачить його, на що та відповіла:

Що я його люблю, що я його довго чекала. Дай Боже, всім дочекатися, всім обняти своїх рідних, дочекатися. І дай Боже, щоб війна ця закінчилася. Бо вона дуже багато горя нам принесла. Матір захисника дізналася про обмін сина: дивіться відео

Матір оборонця розповіла, що той проживав у місті Гайсин, Вінницької області. Однак родом Андрій з Лисичанська, Луганської області. Родина проживала там деякий час.

Що відомо про новий обмін полоненими?