"Я не знала, чи він живий": перші емоції матері захисника, яка чекала на сина більше 3 років
- Україна та Росія провели обмін полоненими 2 жовтня, повернувши 205 осіб з кожної сторони.
- Матір захисника Андрія Білоуса чекала на його повернення з полону більше 3 років; він потрапив у полон у 2022 році на Донецькому напрямку.
У четвер, 2 жовтня, Україна та Росія провели новий обмін 205 на 205. У мережі показали відео емоцій жінки, син якої повернувся після більш як трьох років у полоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.
Як матір реагує на звільнення з полону сина?
Матір захисника Катерина Білоус розповіла, що коли побачила повідомлення про звільнення сина, спочатку навіть не хотіла навіть відкривати Дію, якби не наврочити.
38-річний Білоус Андрій пробув у неволі 3 роки і 5 місяців. Потрапив у полон у 2022 році на Донецькому напрямку. Востаннє матір спілкувалася з ним, коли той був в Оленівській колонії – ще до трагедії. Потім Андрія перевезли до Свердловської колонії, а звідти у грудні 2024 року етапували у невідомому напрямку.
Журналісти запитали жінку, що вона скаже своєму сину, коли вперше побачить його, на що та відповіла:
Що я його люблю, що я його довго чекала. Дай Боже, всім дочекатися, всім обняти своїх рідних, дочекатися. І дай Боже, щоб війна ця закінчилася. Бо вона дуже багато горя нам принесла.
Матір захисника дізналася про обмін сина: дивіться відео
Матір оборонця розповіла, що той проживав у місті Гайсин, Вінницької області. Однак родом Андрій з Лисичанська, Луганської області. Родина проживала там деякий час.
Що відомо про новий обмін полоненими?
У рамках обміну полоненими 2 жовтня в Україну повернули 185 військових та 20 цивільних, більшість з яких перебувала у неволі з 2022 року. Серед звільнених військових є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", а також Чорнобильської АЕС.
Найстаршому звільненому військовому – 59 років, а наймолодшому – 26 років. Двоє захисників уже завтра відсвяткують свій День народження на рідній землі.
Відомо, що серед тих, кого віддали Росії, 40% становлять колишні ув'язнені, які підписали контракт на війну, щоб вийти з тюрми. Більшість обміняних становлять етнічні росіяни. Військових з так званих "ЛДНР" та найманців ворог цілеспрямовано не включає в обміни.