В четверг, 2 октября, Украина и Россия провели новый обмен 205 на 205. В сети показали видео эмоций женщины, сын которой вернулся после более трех лет в плену.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Как мать реагирует на освобождение из плена сына?

Мать защитника Екатерина Белоус рассказала, что когда увидела сообщение об освобождении сына, сначала даже не хотела даже открывать Дию, чтобы не сглазить.

38-летний Белоус Андрей пробыл в неволе 3 года и 5 месяцев. Попал в плен в 2022 году на Донецком направлении. Последний раз мать общалась с ним, когда тот был в Еленовской колонии – еще до трагедии. Затем Андрея перевезли в Свердловскую колонию, а оттуда в декабре 2024 года этапировали в неизвестном направлении.

Журналисты спросили женщину, что она скажет своему сыну, когда впервые увидит его, на что та ответила:

Что я его люблю, что я его долго ждала. Дай Бог, всем дождаться, всем обнять своих родных, дождаться. И дай Бог, чтобы война эта закончилась. Потому что она очень много горя нам принесла. Мать защитника узнала об обмене сына: смотрите видео

Мать защитника рассказала, что тот проживал в городе Гайсин, Винницкой области. Однако родом Андрей из Лисичанска, Луганской области. Семья проживала там некоторое время.

Что известно о новом обмене пленными?