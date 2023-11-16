Розуміють, що "влипли": правозахисник пояснив, чому Росія перешкоджає обміну полоненими

Останнім часом Росія не допускає обмінів полоненими. ФСБ бояться, що світ дізнається про факти тортур та вбивств полонених українців, а російські генерали можуть отримати ордери на арешт.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Вже є багато інформація про те, як російські військові катували українських полонених.

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"До генералітету вже поступово приходить розуміння, що вони дуже "влипли". Поповнюється доказова база з точки зору свідчень про злочини проти людства та людяності. Генералітет ФСБ чітко знає, що вони не можуть залякати та завербувати українців", – сказав він.

Страхи російських генералів

Володимир Осєчкін зазначив, що російські генерали не хочуть, щоб полонені повертались після тортур, давали свідчення. ФСБ боїться, тому не дозволяє проводити обміни полоненими, щоб приховувати свої злочини.

Те, що вони зараз не допускають великих обмінів, говорить про їхні страхи. Вони просто бояться того, що щодо генералітету ФСБ, міноборони будуть виписані ордери на арешт, вони всі стануть персонажами для міжнародного розшуку та арешту, як Путін,

– пояснив правозахисник.

Осєчкін про обміни полоненими: дивіться відео

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