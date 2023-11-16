Понимают, что "влипли": правозащитник объяснил, почему Россия препятствует обмену пленными
В последнее время Россия не допускает обменов пленными. ФСБ боятся, что мир узнает факты пыток и убийств пленных украинцев, а российские генералы могут получить ордера на арест.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Уже есть много информации о том, как российские военные пытали украинских пленных.
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"К генералитету уже постепенно приходит понимание, что они очень "влипли". Пополняется доказательная база с точки зрения свидетельств о преступлениях против человечества и человечности. Генералитет ФСБ четко знает, что они не могут запугать и завербовать украинцев", – сказал он.
Страхи российских генералов
Владимир Осечкин отметил, что российские генералы не хотят, чтобы пленные возвращались после пыток, давали показания. ФСБ боится, поэтому не разрешает проводить обмены пленными, чтобы скрывать свои преступления.
То, что они сейчас не допускают больших обменов, говорит об их страхах. Они просто боятся того, что по генералитету ФСБ, минобороны будут выписаны ордера на арест, они все станут персонажами для международного розыска и ареста, как Путин,
– объяснил правозащитник.
Осечкин об обмене пленными: смотрите видео
Обмен пленными: последние новости
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что возвращение пленных, а особенно защитников "Азовстали", чрезвычайно сложное, поскольку Украине приходится иметь дело с террористами. Украине удалось вернуть каждого 5-го защитника "Азовстали". Однако, по словам Юсова, нужно сделать многое для возвращения всех – большинство еще в руках россиян.
- Соучредитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Марианна Хомерики сообщила, что по состоянию на сегодняшний день более 1 500 защитников Мариуполя до сих пор в российском плену, в частности, около 700 азовцев. Единственная информация о состоянии пленных – это фото и видео из судилищ, которые устроила Россия над украинскими военными.
- Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что в Украине без вести пропавшими при особых обстоятельствах числятся 26 тысяч человек, они находятся в розыске. В частности, 11 тысяч – это гражданские, примерно 15 тысяч – это военные.