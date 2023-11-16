Понимают, что "влипли": правозащитник объяснил, почему Россия препятствует обмену пленными

В последнее время Россия не допускает обменов пленными. ФСБ боятся, что мир узнает факты пыток и убийств пленных украинцев, а российские генералы могут получить ордера на арест.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Уже есть много информации о том, как российские военные пытали украинских пленных.

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"К генералитету уже постепенно приходит понимание, что они очень "влипли". Пополняется доказательная база с точки зрения свидетельств о преступлениях против человечества и человечности. Генералитет ФСБ четко знает, что они не могут запугать и завербовать украинцев", – сказал он.

Страхи российских генералов

Владимир Осечкин отметил, что российские генералы не хотят, чтобы пленные возвращались после пыток, давали показания. ФСБ боится, поэтому не разрешает проводить обмены пленными, чтобы скрывать свои преступления.

То, что они сейчас не допускают больших обменов, говорит об их страхах. Они просто боятся того, что по генералитету ФСБ, минобороны будут выписаны ордера на арест, они все станут персонажами для международного розыска и ареста, как Путин,

– объяснил правозащитник.

Осечкин об обмене пленными: смотрите видео

Обмен пленными: последние новости