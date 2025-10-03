Під час чергового обміну полоненими до України повернувся цивільний мешканець Бучі Сергій Ахметов. Він потрапив у полон під час окупації міста у березні 2022 року.

Рідні чоловіка не мали про нього жодної звістки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Що відомо про повернення з полону Сергія Ахметова?

Як нагадують у Медійній ініціативі за права людини, до початку повномасштабної війни Сергій займався виготовленням дерев’яних іграшок. Коли російські війська увійшли до Бучі, сім’я змогла евакуюватися, а він залишився вдома. 9 березня 2022 року окупанти вдерлися до його помешкання та викрали.



Сергій Ахметов / Фото: Анатолій Федорук

За свідченнями звільнених цивільних заручників, спершу Ахметова утримували на території Гостомельського аеропорту. Про це дружина чоловіка дізналася від звільнених цивільних заручників. Наприкінці березня його разом з іншими українцями вивезли через Білорусь до СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області, де він перебував щонайменше до травня 2023 року.

"Окупанти приховують, що незаконно утримують там цивільних. Їм забороняють сидіти, не дають часу нормально помитися, поїсти та майже не виводять на вулицю. Також українці зазнають ідеологічного тиску та не можуть спілкуватися з рідними. Унаслідок неналежних умов утримання у полонених погіршується стан здоров’я, однак належного лікування вони не отримують", – розповідали у Медійній ініціативі за права людини.

У квітні 2022 року Міжнародний Червоний Хрест підтвердив, що Сергій перебуває в російському полоні, і передав його дружині Олені записку зі словами "Жив, здоров". У грудні того ж року пропагандистські Telegram-канали опублікували повідомлення про нібито "затримання" Ахметова разом з іншими двома цивільними "за протидію "СВО" і вони проходять фільтрацію".

Влітку 2023 року Олена дізналася, що чоловіка, ймовірно, перевезли до Володимирської області. Весь цей час він навіть не знав, чи його діти вижили під час обстрілів Київщини у 2022 році.

Після трьох довгих років очікування Сергій знову вільний. Зараз він у лікарні, де отримує необхідну допомогу. Попереду – відновлення, але головне вже сталося: він на свободі й повернувся до України. Для нашої громади це не лише особиста перемога, а й символ надії для кожного, хто чекає своїх рідних,

– зазначив мер Бучі.

У російській неволі досі перебуває 33 цивільних мешканці Бучанської громади.

Що відомо про нещодавній обмін полоненими?