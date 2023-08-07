Найстаршому – 54, наймолодшому – 23: у ГУР розповіли деталі останнього обміну полоненими

Відбувся 48 за рахунком обмін полоненими між Україною та Росією, в рамках якого додому повернулося 22 наших захисники. Як стверджують в Головному управлінні розвідки, у ворожій державі не на належному рівні утримують військових.

Власне, у понеділок, 7 серпня, стало відомо про повернення в Україну 22 героїв. Усі вони з різним станом здоров'я, адже утримувались у різних умовах у Росії упродовж неоднакових термінів. Детально про цей обмін розповів речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Подробиці обміну полоненими

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців виповнилося 54 роки, а от наймолодшому – всього 23 роки. Як підтвердив Юсов, серед врятованих військових є поранені та хворі. Їм надають усю необхідну допомогу медики.

22 українські герої, військовослужбовці ЗСУ, повернулися з російського полону. Різні терміни перебування в полоні. На різних напрямках бійці захищали незалежність України від загарбників. Справді є поранені, є люди зі загостреними панічними захворюваннями. Як і в попередні рази, цей обмін був непростим – дуже важким.

Відомо, що усі визволені бійці, окрім отримання за потреби медичної допомоги, пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та реінтеграції.

Оборонці повернулись додому / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Росія порушує міжнародні норми

Юсов вкотре наголосив, що російські окупанти не дотримуються Женевських концепцій, зокрема, у питаннях поводження з військовополоненими. Також незалежні міжнародні організації не мають доступу до місць утримань українських захисників.

"Україна має справу з державою, яка часто порушує світове право. Міжнародні структури не мають інструментів впливу щодо захисту полонених на території Росію. Міжнародний комітет Червоного Хреста не має регулярного доступу до місць утримання українських полонених росіянами", – сказав він.

Водночас наша держава робить усе, аби російські полонені були в тих умовах, які їм гарантує міжнародне право, та навіть намагається їх перевиховувати за допомогою фільмів про військові злочині росіян на території України.

Завдячуючи 48 обмінам від початку широкомасштабної війни, за словами речника ГУР, Україна повернула додому понад дві з половиною тисячі бійців.