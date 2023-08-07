Старшему – 54, самому молодому – 23: в ГУР рассказали детали последнего обмена пленными

Состоялся 48 по счету обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого домой вернулись 22 наших защитника. Как утверждают в Главном управлении разведки, во вражеском государстве не на должном уровне удерживают военных.

Собственно, в понедельник, 7 августа, стало известно о возвращении в Украину 22 героя. Все они с разным состоянием здоровья, ведь содержались в разных условиях в России на протяжении неодинаковых сроков. Подробно об этом обмене рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Подробности обмена пленными

Старшему из освобождённых военнослужащих исполнилось 54 года, а вот самому младшему – всего 23 года. Как подтвердил Юсов, среди спасенных военных есть раненые и больные. Им оказывают всю необходимую помощь медики.

22 украинских героя, военнослужащие ВСУ, вернулись из российского плена. Различные сроки пребывания в плену. В разных направлениях бойцы защищали независимость Украины от захватчиков. Действительно есть раненые, есть люди с заостренными паническими заболеваниями. Как и в предыдущие разы, этот обмен был непростым – очень тяжелым.

Известно, что все освобожденные бойцы, кроме получения медицинской помощи, пройдут курс физической и психологической реабилитации и реинтеграции.

Защитники вернулись домой / Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными

Россия нарушает международные нормы

Юсов еще раз подчеркнул, что российские оккупанты не придерживаются Женевских концепций, в частности, в вопросах обращения с военнопленными. Также у независимых международных организаций нет доступа к местам содержания украинских защитников.

"Украина имеет дело с государством, часто нарушающим мировое право. Международные структуры не имеют инструментов влияния по защите пленных на территории Россию. Международный комитет Красного Креста не имеет регулярного доступа к местам содержания украинских пленных россиянами", – сказал он.

В то же время, наше государство делает все, чтобы российские пленные были в тех условиях, которые им гарантирует международное право, и даже пытается их перевоспитывать с помощью фильмов о военных преступлениях россиян на территории Украины.

Благодаря 48 обменам с начала широкомасштабной войны, по словам спикера ГУР, Украина вернула домой более двух с половиной тысяч бойцов.