Старшему – 54, самому молодому – 23: в ГУР рассказали детали последнего обмена пленными
Состоялся 48 по счету обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого домой вернулись 22 наших защитника. Как утверждают в Главном управлении разведки, во вражеском государстве не на должном уровне удерживают военных.
Собственно, в понедельник, 7 августа, стало известно о возвращении в Украину 22 героя. Все они с разным состоянием здоровья, ведь содержались в разных условиях в России на протяжении неодинаковых сроков. Подробно об этом обмене рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Украина вернула тела еще 44 погибших военных
Подробности обмена пленными
Старшему из освобождённых военнослужащих исполнилось 54 года, а вот самому младшему – всего 23 года. Как подтвердил Юсов, среди спасенных военных есть раненые и больные. Им оказывают всю необходимую помощь медики.
22 украинских героя, военнослужащие ВСУ, вернулись из российского плена. Различные сроки пребывания в плену. В разных направлениях бойцы защищали независимость Украины от захватчиков. Действительно есть раненые, есть люди с заостренными паническими заболеваниями. Как и в предыдущие разы, этот обмен был непростым – очень тяжелым.
Известно, что все освобожденные бойцы, кроме получения медицинской помощи, пройдут курс физической и психологической реабилитации и реинтеграции.
Защитники вернулись домой / Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными
Россия нарушает международные нормы
- Юсов еще раз подчеркнул, что российские оккупанты не придерживаются Женевских концепций, в частности, в вопросах обращения с военнопленными. Также у независимых международных организаций нет доступа к местам содержания украинских защитников.
- "Украина имеет дело с государством, часто нарушающим мировое право. Международные структуры не имеют инструментов влияния по защите пленных на территории Россию. Международный комитет Красного Креста не имеет регулярного доступа к местам содержания украинских пленных россиянами", – сказал он.
- В то же время, наше государство делает все, чтобы российские пленные были в тех условиях, которые им гарантирует международное право, и даже пытается их перевоспитывать с помощью фильмов о военных преступлениях россиян на территории Украины.