"Врятували ситуацію": Сирський розповів, як штурмові підрозділи зупинили ворога біля Гуляйполя

На Гуляйпільському напрямку ситуацію вдалося стабілізувати завдяки залученню штурмових підрозділів. За словами Сирського вони часто виконують роль так званих "пожежних команд".

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував використання штурмових бригад на ділянках фронту, де виникають критичні загрози. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського для LB.ua.

Дивіться також Чи готується Росія до миру: Сирський сказав, що насправді відбувається на полі бою

Що сказав Сирський про ситуацію біля Гуляйполя?

За його словами, штурмові частини часто виконують роль так званих "пожежних команд», які змушені оперативно реагувати на прориви оборони або складні ситуації, з якими не можуть впоратися підрозділи, що тривалий час утримують позиції на певній території.

Зокрема, 102-га бригада територіальної оборони перебуває на Гуляйпільському напрямку з 2022 року. Попри глибоке знання місцевості, підрозділ зазнав значного виснаження через тривале перебування без повноцінної ротації та доукомплектування.

Сирський зазначив, що напрямок тривалий час вважався відносно неактивним, однак унаслідок прориву фронту та залишення окремих ділянок місцевості виникла загроза просування противника. Саме тому командування було змушене залучити штурмові частини.

Застосування штурмових підрозділів на цьому напрямку стало вимушеним кроком. Вони змогли зупинити розвиток загрози та фактично врятували ситуацію,

– підсумував він.

Що сказав Сирський про ситуацію на фронті?