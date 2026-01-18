"Спасли ситуацию": Сырский рассказал, как штурмовые подразделения остановили врага возле Гуляйполя

На Гуляйпольском направлении ситуацию удалось стабилизировать благодаря привлечению штурмовых подразделений. По словам Сырского они часто выполняют роль так называемых "пожарных команд".

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал использование штурмовых бригад на участках фронта, где возникают критические угрозы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Сырского для LB.ua.

Что сказал Сырский о ситуации возле Гуляйполя?

По его словам, штурмовые части часто выполняют роль так называемых "пожарных команд", которые вынуждены оперативно реагировать на прорывы обороны или сложные ситуации, с которыми не могут справиться подразделения, длительное время удерживающие позиции на определенной территории.

В частности, 102-я бригада территориальной обороны находится на Гуляйпольском направлении с 2022 года. Несмотря на глубокое знание местности, подразделение претерпело значительное истощение из-за длительного пребывания без полноценной ротации и доукомплектования.

Сырский отметил, что направление длительное время считалось относительно неактивным, однако вследствие прорыва фронта и оставления отдельных участков местности возникла угроза продвижения противника. Именно поэтому командование было вынуждено привлечь штурмовые части.

Применение штурмовых подразделений на этом направлении стало вынужденным шагом. Они смогли остановить развитие угрозы и фактически спасли ситуацию,

– подытожил он.

Что сказал Сырский о ситуации на фронте?