Не має бути номінальною: чому держслужбовцям потрібно проходити військову службу

У Верховній Раді підтримано законопроєкт щодо заборони працювати на державних посадах громадянам, що не пройшли військову службу. Це потрібне рішення, проте його реалізація передбачає низку важливих моментів.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, наголосивши, що військова служба для держслужбовця має бути одним із важливих чинників. Тому що майбутнім чиновникам також потрібно пройти конкурс, незалежне оцінювання, співбесіду тощо, щоб отримати посаду.

Чому цей закон важливий для військових, що боронять країну?

"Військова служба буде, швидше за все, одним з елементів допуску до самого конкурсу на підготовчому етапі. Це важливо, тому що з часом люди, які воювали і боронили країну, зможуть бути конкурентоспроможними навіть на етапі відбору", – пояснив військовий оглядач.

Водночас може з'явитися, на його думку, багато махінацій на тому, щоб мати номінальну військову службу, зокрема через військові кафедри. Тому потрібно паралельно усе удосконалювати.

Зверніть увагу! Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін вважає, що ухвалення закону про обов'язкову військову службу для кандидатів на роботу в державних органах є правильним, хоча запрацює він, можливо, через рік після припинення або скасування воєнного стану. Він наголосив, що потрібна законодавча зміна, що б дозволила ветеранам війни першочергово обіймати посади на державній службі. За умови, якби вони пройшли б конкурс та мали б відповідні навички.

У цьому сенсі базова військова підготовка, військова служба і ще багато речей мають бути не номінальними, а практичними, щоб людина, як вважає Тимочко, дійсно усвідомлювала, що таке армія, служба і що таке її потенціал на випадок війни.

Крім того, не так багато чоловіків насправді є на держслужбі. Реальність така, що відповідно до класифікації посад на державну службу запис є у межах 160 тисяч. З них в межах 20 – 30 тисяч вакантних місць і умовних близько 100 тисяч – жінки на посадах. Решта – чоловіки. Навіть зараз держслужбовців-чоловіків понад 5 тисяч призвано і, на жаль, є навіть понад 500 загиблих. Це, за його словами, доволі розмиті цифри.

При цьому дуже багато політиків хочуть здобути собі рейтинг, і вони намагаються загравати з суспільством і вигадувати що хтось дуже поганий, а хтось – прекрасний. Насправді ми всі є громадяни України, незалежно від посад, звань, статусів, і всі мають захищати свою державу. Це конституційний обов'язок,

– наголосив Іван Тимочко.

Однак для того, щоб її захищати ефективно і професійно, ці люди повинні мати досвід. Військовий оглядач підкреслив, що завжди наголошував на тому, що потрібна загальна навченість військової справи усього українського суспільства.

Що відомо про зміни згідно з законом №13347?