Не должна быть номинальной: почему госслужащим нужно проходить военную службу

В Верховной Раде поддержан законопроект о запрете работать на государственных должностях гражданам, не прошедшим военную службу. Это нужное решение, однако его реализация предусматривает ряд важных моментов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что военная служба для госслужащего должна быть одним из важных факторов. Потому что будущим чиновникам также нужно пройти конкурс, независимое оценивание, собеседование и т.д., чтобы получить должность.

Почему этот закон важен для военных, защищающих страну?

"Военная служба будет, скорее всего, одним из элементов допуска к самому конкурсу на подготовительном этапе. Это важно, потому что со временем люди, которые воевали и защищали страну, смогут быть конкурентоспособными даже на этапе отбора", – объяснил военный обозреватель.

В то же время может появиться, по его мнению, много махинаций на том, чтобы иметь номинальную военную службу, в частности через военные кафедры. Поэтому нужно параллельно все совершенствовать.

Обратите внимание! Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин считает, что принятие закона об обязательной военной службе для кандидатов на работу в государственных органах является правильным, хотя заработает он, возможно, через год после прекращения или отмены военного положения. Он отметил, что нужно законодательное изменение, что бы позволило ветеранам войны в первую очередь занимать должности на государственной службе. При условии, если бы они прошли бы конкурс и имели бы соответствующие навыки.

В этом смысле базовая военная подготовка, военная служба и еще много вещей должны быть не номинальными, а практическими, чтобы человек, как считает Тимочко, действительно осознавал, что такое армия, служба и что такое его потенциал на случай войны.

Кроме того, не так много мужчин на самом деле есть на госслужбе. Реальность такова, что в соответствии с классификацией должностей на государственную службу запись есть в пределах 160 тысяч. Из них в пределах 20 – 30 тысяч вакантных мест и условных около 100 тысяч – женщины на должностях. Остальные – мужчины. Даже сейчас госслужащих-мужчин более 5 тысяч призвано и, к сожалению, есть даже более 500 погибших. Это, по его словам, довольно размытые цифры.

При этом очень многие политики хотят получить себе рейтинг, и они пытаются заигрывать с обществом и придумывать что кто-то очень плохой, а кто-то – прекрасный. На самом деле мы все граждане Украины, независимо от должностей, званий, статусов, и все должны защищать свое государство. Это конституционная обязанность,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Однако для того, чтобы его защищать эффективно и профессионально, эти люди должны иметь опыт. Военный обозреватель подчеркнул, что всегда подчеркивал то, что нужна общая обученность военному делу всего украинского общества.

Что известно об изменениях согласно закону №13347?