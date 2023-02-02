Це мало б робити НАБУ, – юристка пояснила, які проблеми можуть виникнути з масовими обшуками
Від учора, 1 лютого, в Україні відбулася хвиля масових обшуків серед посадовців. Утім, є певні проблеми, пов'язані з обшуками правоохоронних органів.
Ба більше, у майбутньому вони можуть мати наслідки для таких справ. Про це 24 Каналу розповіла юристка та заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан.
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Що не так з обшуками посадовців
Юристка зауважила, що найбільше хвилюють обшуки та підозри у податковій службі. А також ті підозри, що були оголошені посадовцям Міністерства оборони України. Річ у тім, що мовиться про корупційні злочини чиновників на великі обсяги коштів, а це фактично справи віднесені до підслідності антикорупційних органів: НАБУ та САП.
В Україні вже є практика судів, зокрема Верховного Суду України, коли в певних випадках докази визнавали недопустимими. Тобто такими, що не можуть братися до уваги судом у випадку якщо їх збирали правоохоронні органи, які не мають на це компетенції.
Якщо це справа НАБУ, то воно й має проводити реалізацію. На практиці це працює так: якщо правоохоронці іншого органу виявляють факти віднесені до підслідності НАБУ, то мають прийти до нього й власне Бюро має реалізовуватися у цій справі надалі,
– пояснила Щербан.
Водночас у цьому випадку правоохоронці не дотрималися процедури. Відтак, це ставить під ризик юридичну перспективу цих справ.
Які можуть бути наслідки
Крім того, справи, у яких один правоохоронний орган реалізовується і приносить матеріали іншому, робить її "котом в мішку". У такому разі, якщо докази вже зібрані й особі оголошена підозра, але у справі знаходять процесуальні помилки, то це матиме наслідки.
Ба більше, надалі це може призвести навіть до неможливості звернутися до суду з обвинувальним актом. А також може перешкоджати належному розгляду цієї справи в суді.
Щербан пояснила, які проблеми можуть виникнути з обшуками посадовців: дивіться відео
Отже, процесуально правильно було б прийти до НАБУ. На думку юристки, Служба безпеки, Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань, виконуючи це завдання, не замислювалися над цими процесуальними деталями й подальшою юридичною перспективою.
Так, до цих речей треба ставитися дуже обережно та слідкувати, чи будуть надалі ці справи передаватися до НАБУ та САП. До того ж важливо отримати фідбек від антикорупційних органів щодо того, чи не бачать вони проблем із цими справами та чи готові працювати з тими доказами, які їм надали.
"Не все так райдужно. Ми бачимо багато гучних повідомлень про реалізацію, але, з огляду на вищеназвані обставини, юридична перспектива дійсно під загрозою", – підсумувала юристка.
Масові обшуки посадовців: останні новини
- В Офісі Президента України прокоментували масові обшуки посадовців. Радник очільника ОП Михайло Подоляк зазначив, що проблема корупції навіть під час війни нікуди не поділась. Відтак, влада буде на це жорстко реагувати.
- Серед найгучніших справ – обшуки в олігарха Ігоря Коломойського. У нього правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на "Укрнафті" та "Укртатнафті".
- Цікаву знахідку виявили під час рейду до виконувачки обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій, яку звинувачують у багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Так, у неї знайшли "список бажань", у якому значилися: соболина шубка, поїздка до Лондону, прагнення заробити 1 мільйон доларів тощо.
- Крім того, силовики завітали з обшуками до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, депутата забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара тощо.