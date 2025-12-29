СБУ та Нацполіція проводять обшуки у керівника Закарпатського ТЦК та СП
- СБУ та Нацполіція проводять санкціоновані обшуки у керівництва Закарпатського обласного ТЦК та СП.
- Обшуки пов'язані з кримінальним провадженням за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.
У понеділок, 29 грудня, Служба безпеки України та Нацполіція проводять обшуки у керівника та співробітників Закарпатського ТЦК та СП. Відбуваються вони у межах кримінального провадження.
Обшуки підтвердили у пресслужбі СБУ у коментарі 24 Каналу.
Що відомо про обшуки в Закарпатському ТЦК?
Спершу про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, близько 9 ранку 29 грудня співробітники СБУ проводили обшуки у начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука.
Подробиці журналіст пообіцяв повідомити згодом.
У СБУ підтвердили обшуки у коментарі 24 Каналу. Там повідомили, що Служба безпеки разом із Національною поліцією проводять санкціоновані обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (стаття 146 Кримінального кодексу України),
– йдеться в коментарі.
Останні резонансні події в ТЦК
У Білгород-Дністровському РТЦК та СП помер чоловік. Військові надавали йому домедичну допомогу та викликали швидку. Однак реанімаційні заходи не допомогли.
У Дніпрі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Поранено двох з них. Для затримання нападника один із військових здійснив постріли в повітря.