24 Канал Новости Украины СБУ и Нацполиция проводят обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП
29 декабря, 10:41
СБУ и Нацполиция проводят обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП

Дария Черныш
Основные тезисы
  • СБУ и Нацполиция проводят санкционированные обыски у руководства Закарпатского областного ТЦК и СП.
  • Обыски связаны с уголовным производством по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

В понедельник, 29 декабря, Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски у руководителя и сотрудников Закарпатского ТЦК и СП. Происходят они в рамках уголовного производства.

Обыски подтвердили в пресс-службе СБУ в комментарии 24 Каналу.

Что известно об обысках в Закарпатском ТЦК?

Сначала об этом сообщил журналист Виталий Глагола. По его информации, около 9 утра 29 декабря сотрудники СБУ проводили обыски у начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука.

Подробности журналист пообещал сообщить позже.

В СБУ подтвердили обыски в комментарии 24 канала. Там сообщили, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией проводят санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (статья 146 Уголовного кодекса Украины),
– говорится в комментарии.

Последние резонансные события в ТЦК

  • В Белгород-Днестровском РТЦК и СП умер мужчина. Военные оказывали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую. Однако реанимационные мероприятия не помогли.

  • В Днепре мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК. Ранены двое из них. Для задержания нападавшего один из военных произвел выстрелы в воздух.