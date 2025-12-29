СБУ и Нацполиция проводят обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП

В понедельник, 29 декабря, Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски у руководителя и сотрудников Закарпатского ТЦК и СП. Происходят они в рамках уголовного производства.

Обыски подтвердили в пресс-службе СБУ в комментарии 24 Каналу.

Что известно об обысках в Закарпатском ТЦК?

Сначала об этом сообщил журналист Виталий Глагола. По его информации, около 9 утра 29 декабря сотрудники СБУ проводили обыски у начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука.

Подробности журналист пообещал сообщить позже.

В СБУ подтвердили обыски в комментарии 24 канала. Там сообщили, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией проводят санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (статья 146 Уголовного кодекса Украины),

– говорится в комментарии.

