Обыски подтвердили в пресс-службе СБУ в комментарии 24 Каналу.
Смотрите также В СМИ писали о "новых ТЦК в селах": действительно ли они появятся после реформы
Что известно об обысках в Закарпатском ТЦК?
Сначала об этом сообщил журналист Виталий Глагола. По его информации, около 9 утра 29 декабря сотрудники СБУ проводили обыски у начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука.
Подробности журналист пообещал сообщить позже.
В СБУ подтвердили обыски в комментарии 24 канала. Там сообщили, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией проводят санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (статья 146 Уголовного кодекса Украины),
– говорится в комментарии.
Последние резонансные события в ТЦК
В Белгород-Днестровском РТЦК и СП умер мужчина. Военные оказывали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую. Однако реанимационные мероприятия не помогли.
В Днепре мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК. Ранены двое из них. Для задержания нападавшего один из военных произвел выстрелы в воздух.