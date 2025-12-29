Обшуки підтвердили у пресслужбі СБУ у коментарі 24 Каналу.

У ЗМІ писали про "нові ТЦК у селах": чи дійсно вони зʼявляться після реформи

Що відомо про обшуки в Закарпатському ТЦК?

Спершу про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, близько 9 ранку 29 грудня співробітники СБУ проводили обшуки у начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука.

Подробиці журналіст пообіцяв повідомити згодом.

У СБУ підтвердили обшуки у коментарі 24 Каналу. Там повідомили, що Служба безпеки разом із Національною поліцією проводять санкціоновані обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (стаття 146 Кримінального кодексу України),

– йдеться в коментарі.

