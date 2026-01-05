Шукають рештки тіл: у Харкові вже третю добу тривають роботи після обстрілу РФ

Росія цинічно вдарила по центру Харкова 2 січня. Третю добу розбирають завали. На жаль, уже відомо про загиблих. Точна кількість жертв наразі невідома.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що під завалами могли бути семеро людей. Пошуково-аварійна робота триває.

Читайте також Росіяни розтрощили будинок і все навколо: страшні кадри з Харкова в полум'ї

Які наслідки атаки?

Анна Черненко зазначила, що третю добу розбирають завали на місці влучання, де повністю розбитий торговий центр, де частково впали під'їзди житлового будинку. Рятувальники працюють, щоб знайти рештки тіл.

Зараз поліція говорить про те, що безвісти зниклими вважаються п'ятеро. У першу добу дістали з-під завалів дитину і, попередньо, маму маленького хлопчика, ще рештки тіл. Ми зараз не можемо назвати точну кількість людей, які загинули, які тіла дістали з-під завалів,

– сказала вона.

Офіційній ідентифікації осіб передує ДНК-експертиза. Треба дочекатися її результатів. Після цього поліція остаточно назве кількість жертв. Станом на зараз відомо, що під завалами могли бути семеро людей. Дві жертви вже підтверджено. Постраждало понад 30 людей. У лікарнях ще лишається семеро людей, які були поранені під час атаки.

Це, напевно, одна з найбільших руйнацій за останній час. Тому масштаби робіт дуже великі. Залучено багато важкої техніки, людей, які після техніки, після екскаваторів – лопатами, а потім вручну перебирають кожну цеглу, просіюють все, що лишилося від будівель, щоб знайти рештки тіл. Це дуже складна робота,

– пояснила кореспондентка.

Речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко підкреслив, що у Харкові постійно лунає сигнал повітряної тривоги. У цей час рятувальникам та комунальникам доводиться спускатись в укриття, тимчасово призупиняти роботи. Після відбою сигналу повітряної тривоги роботи відновлюються. У таких умовах служби працюють вже майже три доби.

Розбирають завали за допомогою важкої техніки. Вилучається будівельне сміття. Це бетонні та металеві конструкції. Потім рятувальникам доводиться майже вручну розгрібати залишки бетонних конструкцій, щоб в цих залишках виявити рештки тіл загиблих осіб. За попередніми даними, була інформація про те, що під завалами могло перебувати сім осіб,

– зауважив він.

Був розбитий торговий центр, від якого не лишилося буквально нічого. Він був перебудований у 2000 році. У будівлі 1930 року впав під’їзд. Також була пошкоджена будівля, в якій колись жив Остап Вишня. Крім того, були влучання і в інші будинки.

Що відомо про удар по Харкову 2 січня?