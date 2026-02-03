Вибито шибки, пошкоджено школу: який вигляд має Дніпровський район столиці після атаки

Уночі 3 лютого Росія масовано атакувала українські міста. Балістика та ударні дрони знову поцілили по цивільній та критичній інфрастурктурі Києва.

Наслідки ударів фіксують у п'яти районах столиці. Здебільшого пошкоджено житлові будинки, а подекуди навіть виникали пожежі. Кадри понівечених будівель у Дніпровському районі показує 24 Канал.

Дивіться також Масований удар по Києву: у будинку в Шевченківському районі утворилася діра

Які наслідки атаки у Дніпровському районі?

За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на Київ відомо про пошкодження інфраструктури та трьох постраждалих.

Зокрема, на лівому березі столиці зафіксовано найбільше пошкоджень. На двох локаціях у Дніпровському районі уламки ворожих цілей впали на відкритій території. Пошкоджено також територію дитсадка, школу та житлову п'ятиповерхівку.

Пошкодження будинку та школи у Києві / Фото Льва Шевченка, 24 Каналу

Крім того, жителі цього та Дарницького районів залишилися знову без тепла після атаки Росії на енергоб'єкти. Загалом 1 170 столичних багатоповерхівок наразі без опалення.

Вибиті вікна після ударів по Києву / Фото Льва Шевченка, 24 Каналу

Інші наслідки російського терору