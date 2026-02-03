Выбиты стекла, повреждена школа: как выглядит Днепровский район столицы после атаки
- В результате российской атаки 3 февраля на Киев пострадали люди, инфраструктура и жилые дома, в частности, в Днепровском районе.
- На фото с места происшествия видно изуродованные гражданские здания, выбитые окна и разрушения.
Ночью 3 февраля Россия массированно атаковала украинские города. Баллистика и ударные дроны снова попали по гражданской и критической инфрастурктуре Киева.
Последствия ударов фиксируют в пяти районах столицы. В основном повреждены жилые дома, а иногда даже возникали пожары. Кадры изуродованных зданий в Днепровском районе показывает 24 Канал.
Какие последствия атаки в Днепровском районе?
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской атаки на Киев известно о повреждении инфраструктуры и трех пострадавших.
В частности, на левом берегу столицы зафиксировано больше всего повреждений. На двух локациях в Днепровском районе обломки вражеских целей упали на открытой территории. Повреждена также территория детсада, школу и жилую пятиэтажку.
Повреждения дома и школы в Киеве / Фото Льва Шевченко, 24 Канала
Кроме того, жители этого и Дарницкого районов остались снова без тепла после атаки России на энергообъекты. Всего 1 170 столичных многоэтажек пока без отопления.
Выбитые окна после ударов по Киеву / Фото Льва Шевченко, 24 Канала
Другие последствия российского террора
По словам президента Владимира Зеленского, ночью Россия прицельно била по энергетике Украины.
В частности, в результате обстрела серьезно повреждена одна из ключевых ТЭЦ Харькова. Депутат горсовета Ткачук заявил, что в нынешних условиях восстановить ее невозможно. Во избежание аварий, в около 800 домах могут сливать теплоноситель.
Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, этой атаки зафиксировано 521 воздушную цель россиян. ПВО уничтожила 38 ракет и 412 дронов врага.