Руйнування значні, на ремонт треба багато часу: Росія вдарила по об'єкту ДТЕК на Одещині

Російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Він зазнав значних руйнувань.

Про наслідки розповіли у ДТЕК.

Які наслідки удару по об'єкту ДТЕК в Одеській області?

Росія обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області вночі 10 лютого.

У компанії зазначили, що руйнування значні, на відновлення піде тривалий час. На місці вже працюють енергетики: розбирають завали.

Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки,

– зазначили у ДТЕК.

Що відомо про нічний обстріл Одеської області?