24 Канал Новини України Руйнування значні, на ремонт треба багато часу: Росія вдарила по об'єкту ДТЕК на Одещині
10 лютого, 10:07
1

Руйнування значні, на ремонт треба багато часу: Росія вдарила по об'єкту ДТЕК на Одещині

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області, спричинивши значні руйнування.
  • На відновлення об'єкта піде тривалий час, енергетики вже працюють на місці для розбору завалів.

Російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Він зазнав значних руйнувань.

Про наслідки розповіли у ДТЕК.

Які наслідки удару по об'єкту ДТЕК в Одеській області?

Росія обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області вночі 10 лютого.

У компанії зазначили, що руйнування значні, на відновлення піде тривалий час. На місці вже працюють енергетики: розбирають завали.

Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки, 
– зазначили у ДТЕК.

Що відомо про нічний обстріл Одеської області?

  • В ніч на 10 лютого російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру Одеської області.

  • В ОВА зазначили, що внаслідок удару знеструмлені населені пункти у 3 громадах області. Водночас об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів. Постраждалих немає.