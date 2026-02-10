Укр Рус
10 февраля, 10:07
Разрушения значительные, на ремонт надо много времени: Россия ударила по объекту ДТЭК в Одесской области

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области, вызвав значительные разрушения.
  • На восстановление объекта уйдет длительное время, энергетики уже работают на месте для разбора завалов.

Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Он подвергся значительным разрушениям.

О последствиях рассказали в ДТЭК.

Какие последствия удара по объекту ДТЭК в Одесской области?

Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК в Одесской области ночью 10 февраля.

В компании отметили, что разрушения значительные, на восстановление уйдет длительное время. На месте уже работают энергетики: разбирают завалы.

Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки,
– отметили в ДТЭК.

Что известно о ночном обстреле Одесской области?

  • В ночь на 10 февраля российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Одесской области.

  • В ОВА отметили, что в результате удара обесточены населенные пункты в 3 общинах области. В то же время объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов. Пострадавших нет.