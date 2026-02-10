Разрушения значительные, на ремонт надо много времени: Россия ударила по объекту ДТЭК в Одесской области

Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Он подвергся значительным разрушениям.

О последствиях рассказали в ДТЭК.

Какие последствия удара по объекту ДТЭК в Одесской области?

Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК в Одесской области ночью 10 февраля.

В компании отметили, что разрушения значительные, на восстановление уйдет длительное время. На месте уже работают энергетики: разбирают завалы.

Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки,

– отметили в ДТЭК.

Что известно о ночном обстреле Одесской области?