Разрушения значительные, на ремонт надо много времени: Россия ударила по объекту ДТЭК в Одесской области
- Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области, вызвав значительные разрушения.
- На восстановление объекта уйдет длительное время, энергетики уже работают на месте для разбора завалов.
Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Он подвергся значительным разрушениям.
О последствиях рассказали в ДТЭК.
Какие последствия удара по объекту ДТЭК в Одесской области?
Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК в Одесской области ночью 10 февраля.
В компании отметили, что разрушения значительные, на восстановление уйдет длительное время. На месте уже работают энергетики: разбирают завалы.
Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки,
– отметили в ДТЭК.
Что известно о ночном обстреле Одесской области?
В ночь на 10 февраля российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Одесской области.
В ОВА отметили, что в результате удара обесточены населенные пункты в 3 общинах области. В то же время объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов. Пострадавших нет.