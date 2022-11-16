Масований обстріл України: Хмельницька АЕС втратила доступ до електромережі на понад 9 годин

Російські окупанти 15 листопада вкотре завдали масованого ракетного удару по українських містах. Через це Хмельницька атомна електростанція втратила повний доступ до електромережі на понад 9 годин.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Реактори ХАЕС зупиняли.

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ХАЕС втрачала доступ до електроенергії на понад 9 годин

У МАГАТЕ розповіли, що 15 листопада Хмельницька атомна електростанція втратила повний доступ до електромережі більше ніж на 9 годин через російські атаки.

Фахівці змушені були увімкнути дизельні генератори для резервного живлення. Під час відключення електроенергії 2 реактори ХАЕС зупинили, що призупинило подачу електроенергії.

Це був дуже тривожний розвиток подій. Це показує потенційні ризики для ядерної безпеки та безпеки загалом, з якими стикаються всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни,

– заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль нещодавно заявив, що росіян дуже "цікавить" українська енергосистема. Відтак ОВА продовжує посилювати охорону Рівненської атомної електростанції.

Зокрема, на дорогах, що ведуть до станції встановлять контрольно-пропускні блокпости, а на польових дорогах – інженерні загородження. Окрім цього, запровадять:

обмеження на пересування приватними автомобілями для людей, які не працюють на Рівненській атомній електростанції,

заборону на використання відеореєстраторів на транспортних засобах,

заборону робити поруч із РАЕС фото чи відео, а також використовувати безпілотники в межах санітарно-захисної зони.

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На 4 українські АЕС поїде місія МАГАТЕ

Група експертів МАГАТЕ найближчими тижнями поїде на українські атомні станції, щоб перевірити безпеку роботи. Мовиться про:

Южноукраїнську,

Хмельницьку,

Рівненську.

Також місію скерують до Чорнобиля. За словами Гроссі, з початку війни в Україні МАГАТЕ робить все можливе, щоб запобігти ядерній аварії з потенційно серйозними наслідками для здоров'я населення та довкілля. Зокрема, фахівці:

надавали обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки,

проводили неупереджені оцінки ситуації,

надавали технічну експертизу та консультації.

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