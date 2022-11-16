Массированный обстрел Украины: Хмельницкая АЭС потеряла доступ к электросети более чем на 9 часов

Российские оккупанты 15 ноября в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Из-за этого Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. Реакторы ХАЭС останавливали.

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ХАЭС теряла доступ к электроэнергии более чем на 9 часов

В МАГАТЭ рассказали, что 15 ноября Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов из-за российских атак.

Специалисты были вынуждены включить дизельные генераторы для резервного питания. При отключении электроэнергии 2 реактора ХАЭС остановили, что приостановило подачу электроэнергии.

Это было очень тревожное развитие событий. Это показывает потенциальные риски для ядерной безопасности и безопасности в целом, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны.

– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль недавно заявил, что россиян очень "интересует" украинская энергосистема. Следовательно, ОВА продолжает усиливать охрану Ровненской атомной электростанции .

В частности, на дорогах, ведущих к станции, установят контрольно-пропускные блокпосты, а на полевых дорогах – инженерные заграждения. Кроме этого, введут:

ограничение на передвижение частными автомобилями для людей, не работающих на Ровненской атомной электростанции,

запрет на использование видеорегистраторов на транспортных средствах,

запрет делать рядом с РАЭС фото или видео, а также использовать беспилотники внутри санитарно-защитной зоны.

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На 4 украинских АЭС поедет миссия МАГАТЭ

Группа экспертов МАГАТЭ в ближайшие недели поедет на украинские атомные станции, чтобы проверить безопасность работы. Речь идет о:

Южноукраинской,

Хмельницкой,

Ровненской.

Также миссию направят в Чернобыль. По словам Гросси, с начала войны в Украине МАГАТЭ делает все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию с потенциально серьезными последствиями для здоровья населения и окружающей среды. В частности, специалисты:

предоставляли оборудование для ядерной и физической ядерной безопасности,

проводили беспристрастные оценки ситуации,

предоставляли техническую экспертизу и консультации.

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