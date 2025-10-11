В Одеській області у низці районів зникло світло: яка причина і коли відновлять електрику
- В Одеській області у частині районів зникло світло через аварію в мережі.
- Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
В Одеській області вночі 11 жовтня у низці районів зникло світло. Над відновленням електроенергії вже працюють відповідні фахівці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
Яка ситуація зі світлом в Одеській області зараз?
У ДТЕК після 02:30 11 жовтня написали, що у частині Приморського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Одеського районів зникло світло через аварію в мережі.
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,
– йдеться у повідомленні.
Як пишуть місцеві жителі, орієнтовний час відновлення електроенергії, який їм показує за адресами проживання, – 11 жовтня після 12 години.
Примітно, що світло в Одеській області зникло на тлі вибухів та атаки регіону російськими дронами-камікадзе. У самій Одесі також були проблеми з водою разом з електроенергією.
У яких областях України були проблеми зі світлом 10 жовтня?
У Києві та 9 областях України 10 жовтня були відключення світла через комбінований ракетний удар Росії по енергетичній інфраструктурі. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики.
В українській столиці найскладнішою була ситуація на Лівому березі, а також в деяких частинах правобережжя. Світло киянам енергетики повертали впродовж дня, ввечері стало відомо, що більшість абонентів було заживлено.
Також аварійні відключення були в окремих районах Київської області. За словами очільника ОВА Миколи Калашника, без світла в області того дня було 110 тисяч абонентів, але завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі регіону вже заживлені.
Однією з найгірших ситуація в енергосистемі лишається у Чернігівській області. У регіоні 11 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень одночасно для 6 черг.