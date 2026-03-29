Росіяни вкотре атакували енергетику Одещини: є перебої з електрикою

У ніч на 29 березня ворожа рамія продовжила терор українських міст. Під ударом була, зокрема, Одеська область, там пошкоджень зазнав об'єкт енергетики.

Про наслідки обстрілу Одещини поінформував очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Одеську область?

Ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Один з дронів поцілив у приватний житловий будинок, там частково зруйнований фасад.

Окупанти вгатили по Одещині: дивіться фото наслідків

До того ж є пошкодження на території дачного кооперативу.

Подекуди на місцях влучань виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Усі відповідні служби працюють на локаціях та оцінюють завдані збитки.

Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням,

– зазначив Кіпер.

При цьому, інформація про постраждалих чи загиблих унаслідок атаки, на щастя, не надходила.

Зазначимо, в ніч проти 28 березня країна-агресорка вдарила дронами по Одесі, внаслідок чого загинули люди та постраждало щонайменше 16 осіб, серед них є дитина.

