Вщент розтрощені будинки і готель: з'явилися моторошні кадри нічного обстрілу Одеси

Уночі 27 квітня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти цивільної інфраструктури та житловий масив Одеси. У місті багато руйнувань, є постраждалі.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 11 людей, серед них – 10-річна дівчинка та однорічний малюк.

Які наслідки масованої атаки БпЛА на Одесу?

За даними прокуратури, внаслідок атаки зруйновані два поверхи у 4-поверховому житловому будинку, пошкоджено 15-тий поверх 24-поверхівки, дах 8-поверхового житлового будинку, 2 приватних домоволодіння.

Також пошкоджено 5 автомобілів.

У ДСНС додали, що виникло також загоряння готелю. Вогонь охопив і недіючий магазин та споруди одеського фунікулера.

За словами очільника МВА Сергія Лисака, внаслідок нічної ворожої атаки найбільше постраждав Приморський район міста. Загалом пошкоджено 175 вікон та 12 квадратних метрів покрівлі у 13 житлових будинках та готелі.

До слова, окупанти вкотре завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Пошкоджено енергетичний об'єкт на території вантажного термінала, сталися локальні загоряння. Також під час руху морським коридором було атаковано торгівельне судно RAMCO під прапором Науру.

У ніч проти 27 квітня противник запустив по Україні 94 дрони. Серед них приблизно 60 – це "Шахеди". Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 74 ворожих БпЛА. На жаль, сталися влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

З вечора 26 квітня під ударами росіян перебувала Сумщина.

У Шосткинській громаді зруйновані приватний житловий будинок, нежитлові приміщення. Загинула жінка.

У Середино-Будській, Есманьській громадах зруйновані приватні домоволодіння.

У Роменській громаді пошкоджень зазнали адмінбудівлі, заклад охорони здоров'я, магазин, приватні житлові будинки, автомобілі. Постраждала 58-річна жінка.

У Сумській громаді ворог бив приватних житлових будинках, автівках та об'єктах інфраструктури. По медичну допомогу звернулися жінки 34 і 53 років.

У Великописарівська громада окупанти вдарили по приватному житловому будинку.