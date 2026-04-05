Окупанти цинічно вгатили по Одесі: постраждали люди, пошкоджено багато будинків

Уночі 5 квітня російська армія дронами атакувала Одесу, через що пошкоджень зазнали житлові будинки в Хаджибейському районі міста. Також поранень зазнали троє людей.

Про наслідки ворожого обстрілу повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Що відомо про удар по Одесі?

Станом на 7:00 відомо, що в будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. Наразі тимчасово відключено газопостачання в будівлях.

Пораненим унаслідок атаки надається медична допомога: двох із них госпіталізували, ще один лікуватиметься амбулаторно.

Лисак також додав, що із самої ночі на місці обстрілу працюють понад 100 комунальників та спецтехніка, зокрема триває робота із закриття вікон.

Також на місці розгорнули мобільний Пункт незламності. Представники райадміністрації приймають заяви від мешканців про отримання компенсації за пошкоджене житло.

Нагадаємо, що Росія продовжує руйнувати й портову інфраструктуру Одещини. Під час одного з крайніх обстрілів 2 квітня, крім портів, пошкодження зазнали й житлові будинки у Чорноморську.

