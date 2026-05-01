Палають багатоповерхівки: Одеса постраждала від масованої атаки БпЛА

Ударні дрони ворога налетіли на Одесу вночі 1 травня. Серія вибухів прогриміла у місті, сталися влучання та пожежі.

Про наслідки обстрілу розповіли в Одеській МВА. Ось яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Одеси 1 травня та його наслідки?

Одеса опинилася під атакою "Шахедів" з акваторії Чорного моря вночі 1 травня, приблизно між 1 та 2 годинами. Повітряні сили попередили про загрозу, монітори ж нарахували близько 15 дронів.

Після цього в Одесі прогриміла серія вибухів. Згодом міська військова адміністрація проінформувала про наслідки обстрілу. На 3 ранку відомо таке:

Сталася пожежа у 16-поверхівці.

у 16-поверхівці. Є влучання у ще одну багатоповерхівку, і там загоряння на 11 та 12 рівнях.

Інформацію про постраждалих та обсяг руйнувань уточнюють.



Одна з пожеж в Одесі після атаки дронів / Фото МВА

Де ще лунали вибухи цієї доби?

Удень у Дніпрі була атака БпЛА, також Повітряні сили попереджали про наближення ворожої ракети. Через вибух загинула людина, ще 18 дістали поранення.

Увечері ж у Миколаєві пролунала серія вибухів внаслідок атаки російськими безпілотниками. Після вибухів сталася пожежа, є пошкодження у приватному секторі та багатоквартирного будинку.