Росія влучила у цивільне судно, яке перебувало у порту Одеси

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Що відомо про пошкодження судна?

Зранку 5 травня російські сили завдали удару по одному з портів Одеси. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільне судно, яке перебувало під прапором Островів Кука.

За офіційними даними, екіпаж судна не постраждав, однак сам факт атаки викликав занепокоєння щодо безпеки міжнародного судноплавства в регіоні.

Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби,

– йдеться у повідомленні.

Наразі уточнюються масштаби пошкоджень інфраструктури порту та можливі наслідки для логістичних операцій.

Які ще міста атакувала Росія 5 травня?

Ворожі війська вгатили по Полтавщині ракетами та ударними безпілотниками:

Прямі влучання та падіння уламків зафіксовані на двох локаціях у Полтавському районі.

Унаслідок ворожої атаки зазнало пошкоджень одне з промислових підприємств, об'єкт газовидобування, також постраждала залізнична інфраструктура. Через обстріл 3480 споживачів регіону тимчасово залишились без газопостачання.

Відомо про чотирьох загиблих. Ще 31 людина зазнала поранення різного ступеня тяжкості, з них 23 – рятувальники ДСНС.

Росіяни вночі 5 травня тероризували низку українських міст. Під ударом противника опинилася й Чернігівщина:

В одному з населених пунктів Городнянської громади через удари по приватному сектору спалахнув житловий будинок.

При цьому постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.

Також пошкоджене сільгосппідприємство – приміщення господарства, легковик і трактор.

Є влучання по території лісництва.

Зранку 5 травня ворог завдав удару по інфраструктурі Укрзалізниці: