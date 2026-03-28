Вночі Одесу атакували 60 дронів, – Зеленський про масштаб руйнувань

Росія завдала масованого удару по Одесі у ніч на 28 березня із використанням безпілотників, застосувавши понад 60 повітряних цілей. Під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура, є багато руйнувань.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський.

Як Зеленський відреагував на атаку?

Президент наголосив, що під ударом опинилася цивільна інфраструктура, тому подібна атака не мала жодного військового сенсу. Згідно з оприлюдненою інформацією, ворог залучив понад 60 ударних безпілотників.

За його словами, постраждали пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова, а також критична інфраструктура. Наразі на місцях руйнувань продовжують працювати усі необхідні служби.

Володимир Зеленський констатував, що внаслідок ворожої атаки загинула людина, він висловив співчуття рідним та близьким загиблого. Також понад 10 осіб, як зауважив президент, зазнали поранень, серед них дитина.

Кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне. А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії,

– написав він.

Також президент подякував партнерами, які підтримують Україну, зокрема щодо можливості захищати українські міста та села від обстрілів. На його думку, спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще.

Пожежі та руйнування внаслідок російської атаки / ДСНС Одеської області

Крім вищезгаданого, він повідомив про удари по Полтавській та Дніпропетровській областях.

Що відомо про російську атаку?