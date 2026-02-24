Пішла до ліцею, але так і не з'явилася там: в Одесі зникла 10-річна Марія Мимохід
- В Одесі розшукують 10-річну Марію Мимохід
- Вона пішла до ліцею, але не з'явилася на уроках.
В Одесі розшукують 10-річну школярку. Дівчинка пішла у школу, але на уроках її не було.
Вранці 24 лютого Марія Мимохід вирушила до ліцею в Київському районі Одеси та зникла. Про це йдеться у заяві поліції.
Що відомо про зникнення 10-річної Марії?
Відомо, що у навчальному закладі дівчинка так і не з'явилася. Поліцейські міста наразі намагаються встановити місцеперебування дитини.
Правоохоронці опублікували прикмети 10-річної Марії Мимохід. Вона має худорляву статуру. блакитні очі, довге темно-русяве волосся, заплетене в косичку. Зріст школярки приблизно 154 сантиметрів. Дівчинка має родимку на підборідді.
У день зникнення Марія була одягнена у світлі штани з фіолетовим відтінком та фіолетову куртку. При собі мала біло-чорний рюкзак.
В Одесі шукають 10-річну Марію Мимохід / Фото поліція
Зверніть увагу! Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце перебування дитини, повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінії 102 чи 112.
Інші новини про зникнення дітей і неповнолітніх
- 17 лютого 14-річна Анастасія Ситнікова зникла в Соборному районі Дніпра. Незабаром дівчину знайшли мертвою.
- У Чернівецькій області два дні розшукували 13-річну Юлію Волощук. Дівчинку знайшли живою та неушкодженою. Виявилося, що її викрав 37-річний чоловік. Зловмисник вивіз і утримував дитину проти її волі в оселях родичів у Чернівецькому районі.
- У Кривому Розі близько 5-ї ранку 16-річна Дар'я Ткачова пішла з дому, залишивши прощальну записку. Майже дві доби поліція та волонтери шукали дівчину в районі Зарічного. До пошуків також приєдналися водолази, які працювали на водоймі біля мосту. Увечері 6 вересня у водоймі знайшли тіло дівчини.