Мер міста на Одещині вимагав 35 тисяч доларів хабаря за будівництво електростанції

СБУ затримала міського голову одного з міст Одеської області. Він вимагав 35 тисяч доларів хабаря за погодження будівництва вітроелектростанції.

За даними слідства, посадовець навмисно блокував видачу дозвільних документів для міжнародного енергетичного проєкту. Про це повідомляє СБУ та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За що посадовець вимагав хабар?

Правоохоронці викрили міського голову одного з міст Ізмаїльського району Одеської області на вимаганні великого хабаря під час реалізації енергетичного проєкту. Йдеться про будівництво вітроелектростанції, яку планували звести українська компанія та британський інвестор.

Проєкт мав забезпечити регіон альтернативним джерелом електроенергії в умовах постійних російських атак по енергетичній інфраструктурі. Вітроелектростанція повинна була постачати електроенергію для житлових будинків, лікарень, шкіл та дитячих садків.

Втім, за даними слідства, замість сприяння реалізації проєкту мер почав штучно затягувати процедуру погодження документів.

Мера на Одещині викрили на хабарі / Фото СБУ, Руслан Кравченко

Для початку будівництва компанії потрібно було отримати ордер на видалення зелених насаджень уздовж під’їзних шляхів. Саме цей документ став інструментом тиску на інвесторів. За інформацією правоохоронців, посадовець постійно вигадував нові причини для затримок.

Спочатку пояснював це відсутністю екологічних інспекторів, згодом – зайнятістю працівників міської ради, а потім – проблемами з електропостачанням у мерії. Компанія навіть передала міській раді три генератори як благодійну допомогу для безперебійної роботи установи, однак це не пришвидшило процес.

Під час зустрічі в ресторані мер озвучив суму, за яку погодиться підписати необхідні документи. Спочатку він вимагав 30 тисяч доларів, однак згодом збільшив "тариф" до 35 тисяч доларів США.

Слідство встановило, що для приховування хабаря посадовець використав криптовалютну схему. Через посередника підприємцям передали спеціальний код для одеського криптообмінника. Готівкові кошти конвертували у криптовалюту та переказували на електронний гаманець, вказаний посадовцем.

Після отримання першої частини хабаря – 10 тисяч доларів – мер активізував процес видачі ордера. Коли документ був готовий, підприємцям повідомили новий код для перерахування ще 25 тисяч доларів.

Загалом, за даними слідства, посадовець отримав усі 35 тисяч доларів, після чого його затримали правоохоронці.

Що загрожує меру?

Наразі міському голові повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця від виконання обов’язків. У разі доведення провини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ наголосили, що особливий цинізм цієї справи полягає в тому, що йдеться про проєкт, який мав допомогти регіону пережити енергетичну кризу під час війни.

