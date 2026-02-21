"Шахеди" заходили широким фронтом: Братчук розкрив особливості нічної атаки на Одесу

У ніч на 21 лютого Росія вкотре атакувала Одесу. Зокрема, уразила склади енергетичної компанії. Ворог атакує житлові будинки, освітні заклади.

Зокрема, було пошкоджено один з ліцеїв міста. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що це пам’ятка архітектури.

"Тобто ворог атакував саме історичний центр Одеси, зокрема. Намагався знайти щось незрозуміле для нас. Очевидно, ворог намагається тиснути на людей, фізично погрожувати. На жаль, є пошкодження багатьох автомобілів. Хтось навіть втратив домівки. Ця давня забудова. Руйнації такі, що викликають пожежі", – сказав він.

Руйнування відбулися, зокрема, на другому поверсі юридичного ліцею. На щастя, у цьому освітньому закладі ніхто не постраждав. Охоронець пішов до укриття, це зберегло йому життя.

Загалом є двоє постраждалих. Одна людина наразі перебуває у медичному закладі. Одній – було надано медичну допомогу на місці. Комунальники працювали всю ніч.

Як ворог запускає дрони?

Сергій Братчук розповів, що кілька днів Росія демонструє широкий фронт атак по Одесі і по району. Відповідно це робиться для того, щоб ускладнити роботу засобів і сил протиповітряної оборони.

Що стосується цієї ворожої атаки, вона знову була розтягнута. Тобто ми фіксували, що ворог запускає "Шахеди" з південних теренів. Найімовірніше, це був Крим, як завжди. У декілька хвиль ці "Шахеди" заходили. Було розтягнуто широким фронтом,

– пояснив речник.

Дуже активно працювали наші засоби протиповітряної оборони. Відсоток збиття досить високий. Є збиття, які відбуваються у першому ешелоні, безпосередньо над морем. На жаль, дещо все-таки пролітає. Потрібне удосконалення української системи ППО.

Очевидно, що наразі одна з родзинок цієї тактики – не лише широкий фронт, а й низькі висоти. Тобто ворог цілеспрямовано намагається залітати у місто і руйнувати саме житлову забудову,

– підкреслив Братчук.

