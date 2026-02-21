Укр Рус
Одеса Вибухи в Одесі "Шахеди" заходили широким фронтом: Братчук розкрив особливості нічної атаки на Одесу
21 лютого, 12:15
4

"Шахеди" заходили широким фронтом: Братчук розкрив особливості нічної атаки на Одесу

Олександра Садова
Основні тези
  • Росія здійснила атаку на Одесу, зокрема, постраждали склади енергетичної компанії та ліцей.
  • Сергій Братчук заявив, що атаки проводяться широким фронтом для ускладнення роботи ППО, хоча відсоток збиття дронів досить високий.

У ніч на 21 лютого Росія вкотре атакувала Одесу. Зокрема, уразила склади енергетичної компанії. Ворог атакує житлові будинки, освітні заклади.

Зокрема, було пошкоджено один з ліцеїв міста. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що це пам’ятка архітектури.

Дивіться також Росія продовжує терор "Шахедами": для яких областей є загроза 

"Тобто ворог атакував саме історичний центр Одеси, зокрема. Намагався знайти щось незрозуміле для нас. Очевидно, ворог намагається тиснути на людей, фізично погрожувати. На жаль, є пошкодження багатьох автомобілів. Хтось навіть втратив домівки. Ця давня забудова. Руйнації такі, що викликають пожежі", – сказав він.

Руйнування відбулися, зокрема, на другому поверсі юридичного ліцею. На щастя, у цьому освітньому закладі ніхто не постраждав. Охоронець пішов до укриття, це зберегло йому життя.

Загалом є двоє постраждалих. Одна людина наразі перебуває у медичному закладі. Одній – було надано медичну допомогу на місці. Комунальники працювали всю ніч.

Як ворог запускає дрони?

Сергій Братчук розповів, що кілька днів Росія демонструє широкий фронт атак по Одесі і по району. Відповідно це робиться для того, щоб ускладнити роботу засобів і сил протиповітряної оборони.

Що стосується цієї ворожої атаки, вона знову була розтягнута. Тобто ми фіксували, що ворог запускає "Шахеди" з південних теренів. Найімовірніше, це був Крим, як завжди. У декілька хвиль ці "Шахеди" заходили. Було розтягнуто широким фронтом, 
– пояснив речник.

Дуже активно працювали наші засоби протиповітряної оборони. Відсоток збиття досить високий. Є збиття, які відбуваються у першому ешелоні, безпосередньо над морем. На жаль, дещо все-таки пролітає. Потрібне удосконалення української системи ППО.

Очевидно, що наразі одна з родзинок цієї тактики – не лише широкий фронт, а й низькі висоти. Тобто ворог цілеспрямовано намагається залітати у місто і руйнувати саме житлову забудову, 
– підкреслив Братчук.

Що відомо про атаку на Одесу вночі 21 лютого?

  • Вночі 21 лютого російська армія вдарила по Одесі безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону. Постраждало щонайменше 5 приватних житлових будинків, чотириквартирний будинок, декілька гаражів та легкові авто. Пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії. Було частково зруйновано навчальний заклад – ліцей. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало двоє людей.

  • У ДТЕК заявили, що на Одещині росіяни знову вгатили по енергетичному об'єкту. Там значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу. Наразі енергетики ДТЕК працюють на місці обстрілу та розбирають завали.

  • Через обстріли тимчасово без світла залишаються мешканці Хаджибейського та Київського районів Одеси. Також в Одесі та деяких районних центрах – екстрені відключення поза графіком.