Масштабна атака по Одесі: багато постраждалих, медики борються за життя 2 людей

Вночі 30 квітня Росія масовано атакувала різні райони Одеси. Окрім численних пошкоджень цивільної інфраструктури, відомо також про постраждалих внаслідок ударів.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Дивіться також Ворожі "Шахеди" знову над Україною, була тривога у Києві й вибухи в Одесі: де зараз загроза

Які наслідки атаки на Одесу?

За даними МВА та Нацполіції, внаслідок російського терору Одеси постраждали 18 людей, в тому числі підліток 17 років.

Двоє поранених перебувають у важкому стані в реанімації. Одного чоловіка госпіталізували до травматологічного відділення, а іншим – надали допомогу на місці.

Сергій Лисак проінформував, що найбільше пошкоджень фіксують у Приморському районі. Там постраждала багатоповерхівка та п'ятиповерхівка. Масштабні пожежі на верхніх поверхах локалізували. Крім того, пошкоджено приватні будинки та житлову забудову у центрі міста.

Значно понівечено й дитячий садок, торгівельний центр, готель та адміністративні приміщення. Десятки автобусів, а також автівок було знищено чи пошкоджено, уточнили в МВА.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив,

– додала місцева влада Одеси.

Ліквідація наслідків влучань в Одесі / Фото Одеської МВА

Наслідки ліквідують 68 одиниць техніки та більш ніж 280 осіб. Оперативні штаби розгорнули поблизу місць прильотів, щоб допомогти та проконсультувати мешканців пошкоджених домівок.

Останні обстріли України

У ніч проти 29 квітня Росія обстріляла щонайменше чотири райони Харкова. Внаслідок атак постраждала одна людина. Пошкоджено АЗС, десятки житлових будинків, скління в них, а також виникала пожежа на відкритій території.

Тієї ж ночі ворог атакував, зокрема, Ізмаїльський район Одещини. Обстріл пошкодив будівлю районної лікарні, спалахнули пожежі у будинках. Двоє людей постраждали.