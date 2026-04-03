В Одесі патрульні в присутності ТЦК зламали чоловікові плечову кістку
- Поліціянти в Одесі під час примусового затримання завдали водію перелому плечової кістки, перевищивши свої повноваження.
- Обласна прокуратура відкрила кримінальну справу, досудове розслідування триває під контролем омбудсмана Дмитра Лубінця.
Під час примусового затримання водія в Одесі правоохоронці в присутності військових Хаджибейського РТЦК та СП завдали йому тілесних ушкоджень. Йдеться про перелом плечової кістки.
Про інцидент детальніше розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
Читайте також Убивство військового ТЦК у Львові: все, що відомо про злочин, нападника та жертву
Як правоохоронці спричинили перелом чоловікові?
Як встановило слідство, затриманий водій не був небезпечним для поліціянтів чи військових ТЦК. Він самостійно розблокував замок дверей автомобіля під час зупинки.
За словами Лубінця, патрульні вийшли за межі своїх повноважень та невиправдано застосували надмірну силу під час затримання. Це й спричинило перелом плечової кістки.
Дисциплінарна комісія провела розслідування й назвала такі дії своїх працівників "законними". Проте в Офісі уповноваженого з прав людини це не залишили без уваги й звернулися до обласної прокуратури. Там відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 365 КК України.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події та надання правової оцінки діям посадових осіб. Ця ситуація перебуває під моїм особистим контролем,
– підкреслив Лубінець.
У Львові вбили військового ТЦК: що відомо?
2 квітня у Львові, на вулиці Виговського, стався напад на військовослужбовця ТЦК, унаслідок якого він загинув. Правоохоронці встановили, що смертельного поранення ножем у шию завдав інспектор митниці, якого вже затримали.
За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Наразі слідчі з'ясовують мотиви злочину.
Міський голова Львова підтвердив затримання підозрюваного та наголосив, що вбивство людини у мирному місті є великою трагедією. Він підкреслив, що такому вчинку не може бути жодного виправдання, а винний повинен понести справедливе й суворе покарання.