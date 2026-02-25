В Одесі прогриміли вибухи: росіяни вгатили балістикою

Росія продовжує атакувати Україну, застосовуючи різні види озброєння, зокрема ракети. Посеред дня 25 лютого вибухи пролунали в Одесі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власних кореспондентів.

Дивіться також "Шахеди" зранку знову розліталися над Україною: де є загроза та які наслідки

Що відомо про вибухи в Одесі?

Повітряну тривогу в області, зокрема в Одеському районі, оголосили орієнтовно о 16:18. У Повітряних силах ЗСУ тієї ж хвилини повідомили про можливу загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Близько 16:22 з'явилася інформація про рух швидкісної цілі у напрямку населеного пункту Маяки. Тієї ж миті моніторингові канали повідомили про пуски балістики. Згодом у районі було гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Одеський район вибухи. Загроза балістики триває,

– підтверджують моніторингові канали.

На момент публікації ані обласна військова адміністрація, ані виконувач міського голови не коментували відповідну інформацію. Вочевидь усі деталі у разі можливих наслідків російської атаки оприлюднять пізніше.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які міста та регіони атакували раніше?