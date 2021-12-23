В Одесі витратять більше, ніж у столиці: яскраве порівняння "новорічних бюджетів" міст України

Активісти порівняли витрати на святкування Нового року в українських містах. Виявилося, що більше за столицю витратять одразу в кількох містах.

Мовиться про Одесу, Запоріжжя та Вінницю, які стали рекордсменами. Окрім цього, оприлюднили порівняння цін на головні ялинки обласних центрів.

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Скільки коштуватиме свято для бюджетів

Найдорожче святкування буде в Одесі, де виділили на це 12,7 мільйона гривень. Другу сходинку цього "рейтингу" посідає Запоріжжя з бюджетом святкування 10,5 мільйона, а третю – Вінниця, де виділили 7 мільйонів.

Для порівняння, для святкування Нового року в Києві знадобиться лише 5,26 мільйона гривень. А ось найекономнішими виявилися Тернопіль і Львів, де новорічні витрати становлять – 199 та 242 тисячі гривень.



Порівняння новорічних витрат міст України / Інфографіка ЧЕСНО

Ці дані надавали міськради у відповідь на запит руху ЧЕСНО. Слід зазначити, що мерії Кропивницького, Хмельницького, Миколаєва та Дніпра відтермінували відповіді.

Де придбали найдорожчу ялинку

У порівнянні, яке оприлюднили аналітики, найдорожчою є ялинка Вінниці. Вона коштує 18,02 мільйона. Друге за ціною новорічне дерево Запоріжжя, яке коштує 14,33 мільйона. Також недешеві ялинки Ужгороду та Одеси – 13,73 та 12,48 мільйона гривень.

Проте варто згадати про Дніпро, яке поки не надало відповідь. 14 грудня повідомили, що там почали встановлювати найвищу після Києва ялинку в Україні. Вона коштувала бюджету міста понад 50 мільйонів гривень. А загалом на прикрашання міста виділили майже 60 мільйонів гривень. Однак цікавим є й те, що головна ялинка столиці цьогоріч обійшлася киянам лише в 1,78 мільйона гривень.

Найменше з бюджету виділили на ялинку у Львові. Там вона вартує лише 0,31 мільйона гривень. Також недорогі ялинки в Тернополі та Полтаві – 0,88 і 1,08 мільйона гривень.



Порівняння цін ялинок у містах України / Інфографіка ЧЕСНО

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