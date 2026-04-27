В Одесі затримали банду на авто з "дипномерами" посольства США: що кажуть у Нацполіції

В Одесі 27 квітня правоохоронці затримали групу зловмисників. Ці громадяни використовували автомобіль із фейковими дипломатичними номерами посольства США.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

Що відомо про затримання авто з фейковими "дипномерами" посольства США?

У мережі з'явилося відео затримання злочинної банди в Одесі. На кадрах видно автомобіль із номерами D 002 817. Як правило, код 002 використовують для машин посольства США.

Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу підтвердила, що операцію провели оперуповноважені з Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки поліції Одеської області.

Хочу зазначити, що автомобіль не має стосунку до дипломатичної місії США, а номери є підробленими,

– наголосила представниця Нацполіції.

Поліцейська зауважила, що наразі тривають слідчі дії. Більше інформації правоохоронці зможуть надати згодом, коли з'ясують всі обставини.

Нещодавно в Одесі сталося затримання військових ТЦК

Служба безпеки України та Національна поліція викрили в Одесі злочинну групу, до якої входили співробітники одного з районних ТЦК та СПА. Після затримання військовослужбовців було усунуто начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП.

За даними слідства, зловмисники викрадали чоловіків просто на вулицях і силоміць затягували їх до службових автомобілів. Потерпілих змушували платити гроші, погрожуючи побиттям та "прискореним" відправленням на фронт у штурмові підрозділи.

Організатором схеми, як зазначають правоохоронці, був працівник ТЦК, який передавав учасникам групи інформацію про фінансовий стан потенційних жертв. Водночас серед підозрюваних є також і поліцейський.

Під час затримання підозрювані намагалися втекти та чинили опір, тому спецпризначенці СБУ були змушені застосувати зброю, простреливши колеса їхнього автомобіля.

Загалом було затримано 5 осіб: чотирьох військовослужбовців та одного поліцейського. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд відправив фігурантів під варту на 60 днів без права внесення застави.