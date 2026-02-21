Одесу атакували БпЛА: пошкоджені будинки та інфраструктура

Вибухи лунали в Одесі вночі 21 лютого. Російська армія вдарила по місту безпілотниками.

Про наслідки проінформували в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Дивіться також Росія продовжує терор "Шахедами": для яких областей загроза

Що відомо про наслідки атаки на Одесу 20 лютого?

В Одеській області оголошували повітряну тривогу о 23:52. До Одеси у той час з Чорного моря наближалися ударні дрони ворога.

Серія вибухів прогриміла у місті після півночі на початку доби 21 лютого. За інформацією міської військової адміністрації, опублікованою о 2 ночі, в Одесі після ударів російської армії є руйнування.

Є пошкодження інфраструктури, 4 житлові будинки у різних районах міста та навчального закладу,

– написав керівник МВА Сергій Лисак.

Усю інформацію наразі з'ясовують.



Наслідки удару по Одесі / Фото МВА

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?