8 квітня, 21:57
Під приціл потрапила енергетика: окупанти вдарили по Одещині

Данило Муринський, Тетяна Бабич
Основні тези
  • Російська армія 8 квітня атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області.
  • Внаслідок удару ніхто не постраждав, і ДТЕК вже працює над відновленням електропостачання.

Ввечері 8 квітня російська армія атакувала Одеську область. Там зафіксували удар дрона по енергетичному об'єкту.

Про наслідки атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про удар по Одещині?

Окупанти 8 квітня вдарили безпілотниками по Одещині. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

В ДТЕК повідомили, що росіяни атакували підстанцію. На місце вже прибули служби.

Наші бригади вже на місці – оглядають пошкоджене обладнання. Щойно дозволить безпекова ситуація, почнемо ремонт,
– заявили в ДТЕК.

В ОВА повідомили, що внаслідок удару ніхто не постраждав, а ДТЕК зробить усе можливо, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки.

Коли ще окупанти атакували Одесу?

  • Одеса в ніч на 6 квітня опинилась під атакою ворожих БпЛА, внаслідок чого загинули троє осіб, серед них дитина, та пошкоджені цивільні об'єкти.

  • Ворог використовує низку тактик для заплутування засобів ППО, запускаючи дрони на різних висотах і застосовуючи реактивні безпілотники.

  • Під час нічної атаки на Одеську область росіяни уразили енергетичний об'єкт ДТЕК. Без електропостачання залишаються 16,7 тисячі родин.