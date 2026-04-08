Під приціл потрапила енергетика: окупанти вдарили по Одещині
- Російська армія 8 квітня атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області.
- Внаслідок удару ніхто не постраждав, і ДТЕК вже працює над відновленням електропостачання.
Ввечері 8 квітня російська армія атакувала Одеську область. Там зафіксували удар дрона по енергетичному об'єкту.
Про наслідки атаки розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про удар по Одещині?
Окупанти 8 квітня вдарили безпілотниками по Одещині. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
В ДТЕК повідомили, що росіяни атакували підстанцію. На місце вже прибули служби.
Наші бригади вже на місці – оглядають пошкоджене обладнання. Щойно дозволить безпекова ситуація, почнемо ремонт,
– заявили в ДТЕК.
В ОВА повідомили, що внаслідок удару ніхто не постраждав, а ДТЕК зробить усе можливо, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки.
Коли ще окупанти атакували Одесу?
Одеса в ніч на 6 квітня опинилась під атакою ворожих БпЛА, внаслідок чого загинули троє осіб, серед них дитина, та пошкоджені цивільні об'єкти.
Ворог використовує низку тактик для заплутування засобів ППО, запускаючи дрони на різних висотах і застосовуючи реактивні безпілотники.
Під час нічної атаки на Одеську область росіяни уразили енергетичний об'єкт ДТЕК. Без електропостачання залишаються 16,7 тисячі родин.