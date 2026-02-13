Терор Одещини посилюється: Братчук розповів, чого прагнуть росіяни
- Росія продовжує щоденні атаки по Одесі, ціллю яких є цивільні об'єкти та інфраструктура, зокрема житлові будинки, енергетичні потужності.
- Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголошує на необхідності посилення протиповітряної оборони на півдні України через регулярні нічні атаки ворога.
Росія продовжує щоденні атаки по Одесі та області. Ворог завжди посилює терористичну складову, коли не має успіхів на фронті й саме так хоче здобути переваги.
Уже давно зрозуміло, що Кремль не досягне своїх цілей на Півдні, тому хоче вплинути на українців через геноцидні обстріли. Такою думкою з 24 Каналом поділився речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Одеса постійно під ударом ворог.
Росія навмисно атакує цивільні будинки
"Одеса не здається і Путін нічого не може з цим зробити, відповідно посилює терористичну складову, хоча незрозуміло куди ще далі. Під ударом портова інфраструктура, припортова, енергетична, критична, а тепер ще й атаки ворога по житловій забудові", – розповів Сергій Братчук.
Можемо згадати, що раніше ворог запускав "Шахеди", "Герані" на висоті 2000 метрів, потім вони робили різке піке й завдавали удару. Тепер тактика змінилася, окупанти перейшли до відкритого тероризму. Вони запускають повітряні цілі дуже низько, щоб дрони влучили у верхні поверхи багатоквартирних будинків.
Атака, яка відбулася у ніч з 12 на 13 лютого, не відрізнялася тактикою. Ще постраждала енергетична інфраструктура, люди. Є загиблі, важкопоранені, удар приніс дуже багато руйнувань. Все це вкладається у загальну тактику Росії: на фронті йдуть повільні просування, підтягування сил, а в цей час окупанти тероризують мирні міста.
"Питання протидії, протиповітряної оборони – є ключовими для півдня нашої держави. Нам потрібне підсилення відповідними засобами, бо повітряні цілі летять до нас щоночі у чималій кількості", – наголосив Сергій Братчук.
Зверніть увагу! Одеса досі оговтується від страшної атаки у ніч на 13 грудня. Тоді Росія атакувала місто "Кинджалами". Це був найпотужніший удар за весь час війни. Дотепер в Одесі діють аварійні відключення, дуже багато людей залишились без опалення та водопостачання.
Насамкінець варто нагадати, що наші військові постійно стоять на позиціях, відбивають ворожі атаки вдень та вночі, в повітрі та на суші. До того ж рятувальники, енергетики працюють цілодобово. Вони виконують свою роботу у надскладних умовах, у сильний сніг та мороз.
Що відомо про атаки ворога на Одесу?
Росіяни систематично обстрілювали Одесу впродовж лютого. Під удар безпілотників 4 лютого потрапили цивільні та промислові об'єкти одразу у трьох районах міста. Постраждало понад 20 будинків, на жаль, є 5 поранених людей.
Уже через кілька днів ворог атакував місто знову, а ціллю обрав підстанції та лінії електропередач. Атомні станції через пошкодження знизили потужність генерації електроенергії. Загалом без світла залишилися майже 60% споживачів, у місті ввели жорсткі обмеження електропостачання.
У ніч на 13 лютого окупанти вдарили дронами, загинула людина. Ціллю ворога знову стали житлові квартали, енергетичні потужності, промислові, портові об'єкти. Зокрема виникла пожежа на складах з мінеральними добривами, там згоріли автомобілі та кілька вантажних вагонів.