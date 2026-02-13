Терор Одещини посилюється: Братчук розповів, чого прагнуть росіяни

Росія продовжує щоденні атаки по Одесі та області. Ворог завжди посилює терористичну складову, коли не має успіхів на фронті й саме так хоче здобути переваги.

Уже давно зрозуміло, що Кремль не досягне своїх цілей на Півдні, тому хоче вплинути на українців через геноцидні обстріли. Такою думкою з 24 Каналом поділився речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Одеса постійно під ударом ворог.

Росія навмисно атакує цивільні будинки

"Одеса не здається і Путін нічого не може з цим зробити, відповідно посилює терористичну складову, хоча незрозуміло куди ще далі. Під ударом портова інфраструктура, припортова, енергетична, критична, а тепер ще й атаки ворога по житловій забудові", – розповів Сергій Братчук.

Можемо згадати, що раніше ворог запускав "Шахеди", "Герані" на висоті 2000 метрів, потім вони робили різке піке й завдавали удару. Тепер тактика змінилася, окупанти перейшли до відкритого тероризму. Вони запускають повітряні цілі дуже низько, щоб дрони влучили у верхні поверхи багатоквартирних будинків.

Атака, яка відбулася у ніч з 12 на 13 лютого, не відрізнялася тактикою. Ще постраждала енергетична інфраструктура, люди. Є загиблі, важкопоранені, удар приніс дуже багато руйнувань. Все це вкладається у загальну тактику Росії: на фронті йдуть повільні просування, підтягування сил, а в цей час окупанти тероризують мирні міста.

"Питання протидії, протиповітряної оборони – є ключовими для півдня нашої держави. Нам потрібне підсилення відповідними засобами, бо повітряні цілі летять до нас щоночі у чималій кількості", – наголосив Сергій Братчук.

Зверніть увагу! Одеса досі оговтується від страшної атаки у ніч на 13 грудня. Тоді Росія атакувала місто "Кинджалами". Це був найпотужніший удар за весь час війни. Дотепер в Одесі діють аварійні відключення, дуже багато людей залишились без опалення та водопостачання.

Насамкінець варто нагадати, що наші військові постійно стоять на позиціях, відбивають ворожі атаки вдень та вночі, в повітрі та на суші. До того ж рятувальники, енергетики працюють цілодобово. Вони виконують свою роботу у надскладних умовах, у сильний сніг та мороз.

Що відомо про атаки ворога на Одесу?